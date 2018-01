Gabaritos do Enem saem até o dia 30, diz Inep

Conscientização foi o mote usado pelos estudantes para argumentar sobre a implantação da Lei Seca no Brasil, tema da redação do exame deste ano. A estudante do terceiro ano do ensino médio Daiane da Silva, de 18 anos, disse que em sua prova falou sobre a responsabilidade do cidadão, do fácil acesso às bebidas alcoólicas e da facilidade de compra de automóveis. "O tema estava fácil, mas fiquei preocupada com o tempo, já que a prova era no mesmo dia que a de Matemática", disse ela, que vai tentar ingressar no curso de Bioquímica.

Já o estudante do segundo ano Derlan Cruz, de 16 anos, que prestou a prova como treineiro, falou sobre o impacto da implantação da Lei Seca na vida da sociedade. Para ele, a lei "pegou" e ajudou a diminuir as entradas em hospitais por causa de acidentes. "Não esperava o tema, mas consegui desenvolver bem", disse.

A estudante do terceiro ano Estela Grieco, de 17 anos, dissertou sobre o lado da conscientização da lei, defendendo o não uso do álcool e a carona amiga. "Também falei dos reflexos biológicos que o álcool produz nas pessoas e da diminuição de acidentes após a implantação da lei". Ela vai tentar o curso de Biologia.