Gado apreendido na Operação Boi Pirata será leiloado A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai leiloar amanhã 3,5 mil cabeças de gado da raça nelore, por meio do seu Sistema Eletrônico de Comercialização (SEC), a partir das 10h, segundo informações da Agência Brasil. Os animais foram apreendidos na Operação Boi Pirata, liderada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para reprimir o uso de terras de uma estação ecológica na Terra do Meio, no Pará, para o pasto dos animais. Os organizadores do leilão esperam arrecadar cerca de R$ 4 milhões, que serão destinados para ações do programa Fome Zero. Durante entrevista no mês passado em que detalhou a apreensão das cabeças de gado, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, havia dito que "boi pirata vai virar churrasco do Fome Zero".