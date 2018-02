Gafisa quer até 10% de habitações na baixa renda

"Qualquer ação bem elaborada e com bons resultados na área habitacional de baixa renda acaba sendo muito forte e, normalmente, é um negócio meio que sem volta", afirmou Amaral em entrevista durante o Latin American Investment Summit.

O governo federal lançou em 25 de março um programa para construção de 1 milhão de moradias destinadas à população de baixa renda que custará 34 bilhões de reais em empréstimos e subsídios. Batizado de "Minha Casa, Minha Vida", o pacote prevê também a redução da carga tributária sobre o setor.

Sobre o pacote, em particular, Amaral espera que os primeiros efeitos concretos sejam sentidos pelas construtoras em um prazo de 90 a 120 dias.

O executivo vislumbra, no longo prazo, um mercado potencial de 800 mil a 1 milhão de habitações na baixa renda anualmente e acredita que os subsídios para a compra da casa própria são necessários apenas em um primeiro momento. O que continuará a ser fundamental, ressaltou, é a oferta de crédito, com a entrada de bancos privados nesse segmento mais à frente.

"No nosso caso, queremos ter alguma coisa entre 50 mil e 100 mil unidades (ao ano) na hora que esse mercado estiver em operação", disse ele.

Ele destacou, ainda, a necessidade de se desenvolver um mercado secundário para recebíveis do setor imobiliário. "A partir do momento em que você consegue trabalhar com securitização desses recebíveis, com curvas de 15 a 20 anos, você torna esse sistema permanente."

A Gafisa tem entre seus sócios a Equity International, do megainvestidor norte-americano Sam Zell, com quase 19 por cento do capital da companhia. A empresa tem um banco de terrenos com potencial de vendas futuras de cerca de 18 bilhões de reais.

ANO BOM PARA O SETOR

O presidente da Gafisa espera um "ano bom" para o setor imobiliário, sobretudo para grupos que têm presença no mercado habitacional de baixa renda, caso da companhia.

"O mercado ficou mais seletivo, mas não ficou aquela desgraça que se imaginava em setembro, outubro do ano passado."

O otimismo demonstrado por Amaral com a baixa renda se transforma em cautela quando o assunto são residências mais caras. Neste caso, a Gafisa só está indo adiante com o empreendimento quando consegue ter de 30 por cento a 40 por cento das unidades já comercializadas.

Segundo ele, a retomada do mercado imobiliário se dará em um nível abaixo do observado antes do agravamento da crise financeira global. Conforme o executivo, o patamar de lançamentos de imóveis do início de 2008 "era um nível pouco sustentável".

Restrito ao comentar o desempenho da empresa nos primeiros meses do ano, devido à proximidade da divulgação do balanço da Gafisa referente ao primeiro trimestre, Amaral disse que, no geral, as incorporadoras e as construtoras devem apresentar vendas menores de janeiro a março em relação a igual período do ano passado.

O setor todo reduziu de forma significativa os lançamentos nos últimos meses. Isso, segundo Amaral, ajudou as empresas a comercializarem parte dos imóveis que estavam nos estoques, sejam os acabados ou em construção.

O executivo disse que não vê problemas de financiamento no setor e que, se o mercado imobiliário reagir mais rápido do que o previsto, tanto Gafisa como Tenda têm espaço para aumentar a alavancagem. Nesta semana, a Tenda concluirá a emissão de 600 milhões de reais em debêntures que serão compradas pela Caixa Econômica Federal, ao custo de Taxa Referencial mais 8 por cento ao ano.

Amaral descartou aquisições neste momento. Ele não enxerga construtoras que poderiam adicionar valor à estratégia da empresa. "Fazer negócios oportunísticos nesse setor é muito complicado", afirmou.

As ações da Gafisa registravam alta de 10,82 por cento às 14h34 e as da Tenda avançavam 4,2 por cento. No mesmo horário, o Ibovespa tinha ganho de 5,5 por cento.

(Reportagem adicional de Taís Fuoco, em São Paulo, e Isabel Versiani, em Brasília)