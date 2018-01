GAIMAN NA WEB BLOG OFICIAL (jornal.neilgaiman.com) - Criado em 2001, como parte da divulgação de Deuses Americanos, completou oito anos, na semana passada. Em 2007, o blog foi eleito o terceiro melhor da história pelo Blogger’s Choice Awards. No site oficial de Gaiman (neilgaiman.com) é possível encontrar a sua biografia, fotos dele criança, etc. LIVROS NA WEB (tinyurl.com/harpergaiman) - A editora de Gaiman criou uma página em que disponibiliza parte da sua obra para ser lida na rede, além de oferecer links para os sites dos livros. OBAMA & SANDMAN (tinyurl.com/obamabanner) - Simpatizantes de Obama criaram um banner em que ele e sua adversária nas primárias do partido Democrata, Hillary Clinton, discutiam usando trecho de Sandman.