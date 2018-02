Galpão de fertilizantes em SC tem situação regular O Ministério da Agricultura determinou à superintendência de Santa Catarina que auxilie a Polícia Federal (PF) e a Defesa Civil no trabalho de apurar as causas da explosão da armazenadora de fertilizantes Global Logística no terminal marítimo de São Francisco do Sul (SC). O ministério informou em nota, nesta sexta-feira, 27, que a Global Logística está registrada como armazenadora de produtos fertilizantes e está com a situação regular junto ao órgão.