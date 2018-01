Game brasileiro é premiado na França

A Microsoft anunciou na última terça-feira, no museu do Louvre, em Paris, os vencedores da Imagine Cup 2008, principal competição da tecnologia mundial. Duas equipes do Brasil foram vencedoras, tanto na categoria de desenvolvimento de games quanto na de projeto de interoperalidade. O prêmio mais cobiçado, de desenvolvimento, foi conquistado pela equipe Mother Gaia Studio, formada pelos estudantes Guilherme Oliveira Campos, Túlio Marques Soria, Helena van Kampen e Rafael Fantini da Costa, todos da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp/Bauru). A equipe de Bauru foi a selecionada para representar o Brasil e ficou entre os 6 finalistas mundiais. Na finalíssima, a equipe Mother Gaia Studio superou belgas e coreanos na recém-criada categoria Desenvolvimento de Jogos com City Rain, jogo desenvolvido sobre a plataforma XNA da Microsoft. City Rain foi apresentado pela primeira vez no 2º XNA Challenge, que aconteceu no final do ano passado em São Paulo. Na competição, o jogo ficou, por muito pouco, em segundo lugar. O game é uma espécie de mistura entre Tetris e Sim City. Em um tabuleiro, que representa uma cidade, o jogador precisa organizar diferentes elementos que caem do céu. O segredo do jogo é organizar uma cidade viável, onde o desenvolvimento não ameace o meio ambiente. A idéia de mesclar elementos de games tão diversos com conceitos importantes como sustentabilidade foi um dos fatores-chave para a vitória da equipe. O Mother Gaia Studio foi formado dentro do campus da Unesp de Bauru. Tudo começou como um grupo de amigos e um sonho. "City Rain nasceu da vontade de criar algo inovador, que quebrasse paradigmas e fosse original," conta Túlio Marques Soria, um dos membros da equipe. "Queríamos usar conceitos e mecânicas já conhecidas juntas de uma maneira harmônica, original e acima de tudo muito divertida", completa Soria, que é um dos responsáveis pela programação do jogo. Desde sua concepção até a versão final do game, foram consumidos 8 meses de trabalho árduo, que usou quase todo o livre da equipe entre as aulas da faculdade. "Enfrentamos várias dificuldades, mas superamos pois tivemos o apoio do Laboratório de Tecnologia de Informação Aplicada (LTIA) da Unesp de Bauru e do nosso mentor, o Professor Doutor Eduardo Morgado", conta Soria, feliz da vida com o prêmio de US$ 25 mil conquistado pela equipe. Os gráficos do jogo, criados pixel a pixel, foram feitos com os programas Illustrator e Photoshop. A programação foi feita com o Visual Studio 2005 e XNA Framework. Já o som do game foi criado com o programa Audacity. O game City Rain, que roda na maioria dos PCs, pode ser baixado gratuitamente no site www.cityra.in.