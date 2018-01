Game conta o drama dos refugiados de Darfur, no Sudão Em vez de tiros, uma corrida desesperada por água combinada com a fuga das milícias locais. Outra modalidade permite saber como é a vida e os detalhes em um campo de refugiados. É este o mundo de Darfur is Dying, game humanitário desenvolvido para chamar a atenção para as vítimas dos conflitos em Darfur, Sudão. O jogo é um dos resultados do Concurso Ativista Darfur Digital, que incentivou um grupos de estudantes a criar um game humanitário. O concurso foi patrocinado pela Fundação Reebok de Direitos Humanos, pelo Grupo de Crise Internacional e pela mtvU, e está em sua última fase. O grupo vencedor irá receber 50 mil dólares para desenvolver o seu jogo. Os organizadores procuraram um tema em que os estudantes se preocupassem e que também precisassem saber mais. Além de conhecer o drama dos refugiados, o site também traz links informativos sobre a crise na região e links que permitem enviar mensagens para o presidente Bush e congressistas nos EUA. O chefe de programação da mtvU, Ross Martin, explicou que o apesar do foco do concurso ter sido a região de Darfur, no leste do Sudão, "existem vários problemas no mundo, e esse é apenas um deles". A crise em Darfur O Conflito de Darfur começou em fevereiro de 2003, entre não-árabes e árabes que chegaram na região no século 13. Ambos os grupos são muçulmanos. Desde 2003, a população presencia chacinas, torturas, estupros, destruição de vilas e outros abusos de direitos humanos cometidos, principalmente, pela milícia de Janjaweed, de tribos árabes, supostamente apoiada pelo governo Sudanês. Quase 3 milhões de pessoas foram afetadas pela crise e a estimativa é de que a crise já tenha contabilizado mais de 300 mil vítimas.