Game das Olimpíadas de 2008 terá Mario e Sonic como rivais Mario e Sonic vão aparecer juntos em um Jog sobre as Olimpíadas de Pequim que chegará às lojas até o fim do ano, afirmaram a Nintendo e a Sega nesta quarta-feira. No game, os jogadores competirão em eventos baseados nas provas oficias das Olimpíadas de 2008. Outros personagens de "Mario & Sonic at the Olympic Games" incluem Luigi, o dragão Yoshi, Knuckles e Tails (estes do universo da franquia Sonic). "Mario e Sonic são rivais de respeito desde os primeiros dias dos videogames", disse Shigeru Miyamoto, famoso produtor de jogos da Nintendo. "Agora eles terão a oportunidade perfeita para se conhecerem nos Jogos Olímpicos, nós finalmente saberemos quem é realmente mais rápido." O jogo é exclusivo para o portátil DS e o console Wii, ambos da Nintendo. O analista Michael Pachter, da Wedbush Morgan, disse que o jogo terá dois personagens de apelo global em uma temática focada em um evento mundial. "É uma fórmula muito boa", disse Pachter, acrescentando que parcerias similares resultaram em games populares como "Kingdom Hearts", da Square Enix e da Disney Interactive, e "Lego Stars Wars".