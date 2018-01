Game de tiro estilo Counter Strike mostra versão ´Cadeião de Pinheiros´ Durante um intervalo entre os trabalhos freelance que faz como designer para estúdios e agências, o programador brasileiro Edward Silva resolveu aproveitar seu tempo criando um novo jogo. O chamado "Esquadrão Zumbi" é similar a games como Counter Strike, com times que se enfrentam em combates armados. Só que, em vez de bombas por armar e desarmar, a temática principal de Counter, "Esquadrão Zumbi" opõe quadrilhas de traficantes e bandidos à polícia paulista, tendo rebeliões em presídios como pano de fundo. "Quis elaborar um jogo que falasse da nossa realidade", diz Silva. Não por acaso, o primeiro ´mapa´ (nome dado aos ambientes em que os jogadores atuam) é sobre o Cadeião de Pinheiros. E, diferente de outras versões de Counter Strike, "Esquadrão Zumbi" está sendo feita do zero, utilizando o engine 3D (mecanismo que dá o acabamento final às imagens 3D) da alemã 3DGame Studio. "Felizmente consegui elaborar o projeto inicial do jogo durante o período de avaliação gratuita da ferramenta. Mas, depois, acabei conseguindo o apoio da empresa, que vai até disponibilizar uma versão de demonstração do game no site deles", diz Silva. O nível de detalhe do game chegou ao requinte de considerar o armamento que é usado pelas quadrilhas e pela polícia paulista, incluindo aí coletes e até mesmo pastores alemães. Além do Cadeião de Pinheiros, há um mapa em desenvolvimento que reproduz o Metrô da Praça da Sé. Quando pronta, a versão final do game permitirá partidas com até 16 jogadores simultâneos. Agora, Silva procura produtoras nacionais e distribuidores para o jogo, que já teve sua idéia registrada no Ministério da Cultura. "A idéia é vender uma licença do jogo por algo em torno de R$ 18 e R$ 15, para evitar a pirataria", afirma. "O melhor é que eu não tenho nada a perder com o game, já que o investimento foi o esforço e o tempo dedicados a este trabalho", diz Silva. Ah, quanto ao nome "Esquadrão Zumbi", é porque os envolvidos na guerra entre bandidos e policiais são praticamente mortos-vivos. Tá explicado...