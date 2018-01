Game em que é preciso matar políticos faz sucesso na China

Um jogo online no qual a principal missão é acabar com políticos corruptos está fazendo sucesso entre os internautas de uma cidade onde há alguns anos aconteceu um dos maiores escândalos de corrupção do país, informou nesta quarta-feira a imprensa chinesa. No distrito de Ningbo Haishu, no nordeste da China, há oito anos aconteceu um escândalo envolvendo altos oficiais do exército chinês, condenados à prisão por contrabando e desvio de fundos públicos. Chamado de Incorruptness Warrior (guerreiro incorruptível), o game permite ao jogador combater personagens históricos bons e maus, aumentando sua energia ou 'virtude'. O game, embora criticado por sua qualidade gráfica ruim, tem o mérito de ter a preocupação de limitar o acesso ao game. As sessões de jogatina, ainda que virtuosas, duram no máximo duas horas. O jogo, instalado há apenas uma semana, já foi jogado por mais de 7 mil pessoas nos cibercafés, segundo o jornal South China Morning Post, de Hong Kong. Embora ambientado em épocas passadas, desde a dinastia Qing, o jogo procura conscientizar os jovens para a importância de lutar contra a corrupção atual. "Através do jogo, os jovens serão mais positivos e valentes na luta contra a corrupção no mundo real", destacou Hua Tong, criador do jogo. A ação acontece em lugares reais de Ningbo. Os jogadores podem usar diversos truques para acabar com os políticos corruptos, inclusive o assassinato com armas sofisticadas. (Matéria atualizada para acréscimo de informações)