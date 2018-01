Game 'Fifa 2008' é praticamente o mesmo desde 1999

O mundo de quem gosta de games de futebol se tornou um pouco como o campeonato brasileiro nos últimos anos: sem surpresas. As principais séries do gênero, Winning Eleven e FIFA Football, colocam no mercado uma versão nova por ano, quase sempre na mesma data, com raros atrasos. E é aí que reside o problema. É quase impossível para os desenvolvedores criarem grandes inovações no prazo de um ano. O resultado são edições cada vez mais parecidas com a anterior. Veja também: Linha 2008 de games de futebol chega à internet "O tempo é um inimigo mortal dos jogos de esportes", escreveu Bill Abner na revista de videogames Escapist, em um texto sobre a estagnação dos jogos de esportes. "A indústria de games precisa tentar fazer o melhor jogo possível, e não apenas o melhor jogo possível em um ano." Abner reclama dos jogos tipicamente americanos, como Madden NFL, mas a crítica vale para os jogos de futebol. "Imagine se a Blizzard lançasse uma nova versão de StarCraft ou Warcraft todo ano, a US$ 60 cada. O jogo usaria a mesma engine, gráficos um pouco melhores, talvez duas ou mais raças novas, tecnologias e alguns mapas. A reação seria violentíssima", segundo Abner. A série FIFA mudou muito pouco entre 1994 e 1998. Foi em 1999 que ganhou a cara que mantém até hoje, com gráficos 3D e uma série de inovações, como animações faciais, uniformes dos times fiéis aos reais e trilha sonora. A partir de então, ano a ano a Electronic Arts trata de aperfeiçoar a série incluindo mais times e jogadores licenciados, melhorando os gráficos, adicionando novas músicas à trilha sonora e mudando uma ou outra coisa na jogabilidade. Mas não há nenhuma inovação mais significativa. Com o lançamento da versão 2008 da série, mais uma vez ocorreram poucas alterações. Os clubes licenciados pularam de 510 para 620 (veja quadro na próxima página), mais três ligas foram adicionadas e a trilha sonora ganhou dez músicas no total. "De 2007 para 2008, mudou pouca coisa na versão para computador. Compensaram por novidades em outras áreas, não na jogabilidade", afirma Denis Souza, administrador do fórum FIFA Mania Brasil e jogador de FIFA desde a primeira versão, lançada em 1994. O mesmo se aplica à série Winning Eleven (conhecida como Pro Evolution Soccer na Europa). Quase nada de novo na versão 2008. "A Konami (criadora do jogo) está enrolando. Pegaram o mesmo jogo e mudaram poucas coisas", diz Alex Costa da Silva, presidente da Federação Paulista de Futebol Virtual, que organiza torneios. Para Alex, a maior mudança na série WE aconteceu na versão 10. "Reformularam totalmente. Depois (a mudança) foi mais visual. A jogabilidade não mudou", avalia. "Antigamente era praticamente um jogo novo a cada nova versão. O resultado da falta de mudanças é uma padronização até mesmo entre os rivais. "Quem é leigo não vai saber a diferença entre Winning Eleven e FIFA", afirma Souza. Mais uma vez, como no Campeonato Brasileiro, os adversários estão cada vez mais nivelados.