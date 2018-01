Game independente é chance de crescimento para estudantes Vinte dias. Foi esse o tempo que Vitor Antonioli e Zhenlei Ji, estudantes de Engenharia da Computação da Unicamp, levaram para construir o Recicle, um game de ação 2D inspirado nos clássicos dos anos 90. Eles nem sonhavam, mas esse simples game os colocou no mapa. Na universidade, eles participam de projetos multidisciplinares, que envolvem os alunos de Computação e de Artes. Até então, ambos jamais tinham tido contato com a criação de games. Em 2007, eles ouviram falar do II XNA Challenge, uma competição promovida pela Microsoft aberta para qualquer pessoa que desenvolvesse usando a ferramenta XNA. "Percebemos que essa era uma oportunidade de, quem sabe, projetar o nosso trabalho e também adquirir mais experiência", conta Antonioli. Eles decidiram participar munidos apenas da cara e da coragem. Com a orientação do professor Ricardo Anido, da Unicamp, a dupla aprendeu a usar o XNA em tempo recorde. O período até a entrega do game era muito pequeno e, por conta dessa limitação, precisaram abrir mão dos gráficos tridimensionais, que demandavam muito mais tempo de produção e aprendizado. Como haviam se decidido pelo bom e velho 2D, o desafio foi transformar essa aparente desvantagem em trunfo. A dupla estudou a jogabilidade de alguns games clássicos bidimensionais, como Street Fighter II, e viu que o segredo estava justamente na simplicidade. Como o tema da competição era o meio ambiente sustentável, a dupla decidiu abordar a questão da reciclagem. Além de divertir com um game caprichado, o objetivo de Vitor e Zhenlei era conscientizar as pessoas da importância da conservação ambiental. No game, o jogador tem a missão de despoluir um rio que passa por uma metrópole, capturando o lixo e devolvendo ao rio o vigor natural. O objetivo do game, batizado de Recicle, é reciclar cada tipo de lixo capturado, depositando-o na lixeira correta. A jogabilidade do jogo é engenhosa. A tela se movimenta sozinha, de cima para baixo, e o jogador precisa controlar uma lixeira para coletar os detritos que descem pelo rio. Se deixar passar muito lixo, o rio vai se deteriorando, até o ponto em que o game acaba. A sacada do game: a cada estágio, o jogador controla mais uma lixeira, até chegar a quatro. O game usa totalmente os recursos do controle do Xbox 360, como gatilhos e alavancas analógicas. O Recicle foi vencedor do XNA Challenge e rendeu à equipe a oportunidade de participar de um cruzeiro educacional financiado pela Microsoft. Como era apenas uma vaga, Antonioli foi. "Pra mim, que nunca havia saído do país, ganhar um viagem dessa foi uma coisa de sonho. Fantástico!", vibra. Agora, a dupla luta para conseguir uma vaga na Imagine Cup 2008, que acontecerá na França. Dessa vez, se classificada, a equipe inteira viajará. Criatividade para isso eles têm.J.A.