Game iraniano defende programa nuclear e ataca EUA

Um novo jogo de computador divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento de Crianças e Jovens iraniano defende o programa nuclear daquele país incitando os jovens a, claro, combater invasores norte-americanos. Chamado de Special Operations 85, o objetivo do game é libertar dois cientistas nucleares iranianos que foram seqüestrados e presos por soldados norte-americanos em uma incursão ao sul do Iraque. O protagonista do jogo também que capturar um agente duplo que fornece informações secretas para o 'ocidente'. Ideologia "Nós escolhemos os jogos de computador como um veículo para divulgar valores para os jovens como o sacrifício e o martírio, enquanto focamos na questão nuclear", afirmou o secretário geral da sociedade, Mohammad-Taqi. O jogo segue no estilo de tiro em primeira pessoa, ambientado em instalações militares. Segundo dados divulgados pela entidade, foram investidos menos de US$ 40 mil na produção do jogo. Special Operations 85, contudo, não é o primeiro game islâmico que faz crítica aos EUA. No final do ano passado, era possível encontrar na internet um game chamado "A noite da captura de Bush", no qual um combatente islâmico precisava invadir o quartel dos soldados das forças de coalizão e ainda deveria assassinar o presidente dos Estados Unidos. O expediente de jogos ideológicos também é explorado nos EUA, com exemplos como o jogo Americas´s Army, também de tiro em primeira pessoa e que é distribuído gratuitamente, sendo usado como ferramenta de recrutamento para o exército daquele país.