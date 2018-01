Game ´Manhunt 2´ é proibido no Reino Unido antes da estréia

O game "Manhunt 2", dos produtores do polêmico Grand Theft Auto (GTA), foi proibido de ser comercializado no Reino Unido antes mesmo de ser lançado. Segundo os censores do governo, o jogo apresenta "crueldade persistente" muito acima do tolerável. "Manhunt 2" estava previsto para ser lançado no dia 10 de julho para as plataformas Wii, da Nintendo, e Playstation 2, da Sony. No game, o jogador assume o papel de um paciente que escapa de um manicômio e mata todos que estiverem em seu caminho rumo à liberdade. Para tanto, o gamer conta com diversas maneiras de assassinar utilizando o controle sem-fio e com sensor de movimento do Wii no momento certo. O jogo é o primeiro a ser proibido no Reino Unido desde 1997, quando o game "Carmageddon", em que o jogador tem de atropelar pedestres e destruir veículos com um carro, foi recolhido. O porta-voz da Rockstar Rodney Walker afirmou que "Manhunt 2" é um game de terror, muito parecido com filmes grotescos como Jogos Mortais. Ele acrescentou que a proibição prévia é uma forma de censura, pois o público nunca poderá decidir por ele próprio se o jogo é ou não apropriado. "As pessoas vêm os games como brinquedos de criança, mas os fãs desse meio são diversos, assim como os jogos", disse. "Quando você proíbe um game, você está limitando as escolhas que as pessoas podem fazer." Já nos Estados Unidos, grupos de educadores e de advogados enviaram uma carta para os reguladores da indústria de videogames do país pedindo para que usassem os critérios mais rígidos para classificar o jogo. A Rockstar há tempos vem sendo o centro de debates sobre violência em videogames e crianças. Há dois anos a empresa se envolveu em uma polêmica ligada ao game "Grand Theft Auto: San Andreas", após um hacker descobrir cenas de sexo explícito escondidas.