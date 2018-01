Game não é só uma orgia de violência Grand Theft Auto IV foi lançado e eu estou animada. Mas é só mencionar a série GTA para meus amigos não jogadores que eu ouço que ela é horrivelmente violenta, beirando o pornográfico, e que grande parte do jogo consiste em encontrar maneiras criativas de assassinar prostitutas. E, apesar de eu ser uma mulher que joga, eles insistem que o jogador típico é o adolescente que está à beira de se tornar um assassino em série. GTA é muito mais hipnótico do que essa caricatura sugere. E não é um jogo feito para adolescentes. Exatamente como toda a série GTA, Gran Theft Auto IV é – felizmente – um jogo para adultos. Com as gangues de rua como pano de fundo, o game conta com a costumeira mistura de brigas com tiroteios. Mas esses momentos violentos não são o que faz os jogos da série GTA agradarem, pelo menos para mim. Eu gosto de vagar pelas ruas da cidade, vendo o sol nascendo e se pondo. O nível de detalhes em GTA IV é tão grande quanto o nível de imersão que ele proporciona. GTA IV é uma espécie de Sim City – um jogo muitas vezes considerado "educacional" – feito para adultos. Em Sim City, o jogador cria uma cidade em miniatura, ao mesmo tempo que pode destruí-la com um vulcão. E isso não faz de ninguém um incendiário na vida real. GTA funciona da mesma forma. É como brincar de polícia e ladrão, é como sonhar acordado ou escrever um romance policial. Naomi Alderman (The Guardian)