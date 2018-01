Gamefest reúne programadores de games em SP Quase 1,5 mil desenvolvedores se reuniram no último dia 20, em São Paulo, para debater a produção e programação de jogos. O Gamefest Brasil 2008, promovido pela Microsoft, durou o dia todo e foi destinado também a estudantes, que estiveram lá para conhecer a realidade da indústria de games no País e no mundo. O evento misturou no mesmo espaço programadores de jogos, artistas de mídia, empresas, diretores técnicos, estudantes e professores interessados em games, que discutiram a criação de jogos em todos os seus aspectos. O ingresso (um quilo de alimentos) dava direito a participar de ciclos de palestras girando em torno da produção de games, desde o básico de produção, como conceito e física, até programação avançada de jogos 3D usando a plataforma de desenvolvimento da Microsoft XNA. O XNA é uma espécie de facilitador, um conjunto de ferramentas que dá um pontapé importante para que se comece a fazer jogos de qualidade. O XNA (que pode ser baixado em http://creators.xna.com) permite que se crie jogos para PC, Xbox 360 e Zune (o concorrente do iPod fabricado pela Microsoft) envolvendo gráficos de última geração e controles sofisticados. Sem o XNA, um programador precisaria aprender sozinho como fazer os controles, os gráficos e a interatividade do jogo funcionarem juntos. Com a ferramenta, o trabalho pode se concentrar na parte mais importante: como tornar um jogo interessante. Uma grande sacada do Gamefest é permitir que jovens desenvolvedores mostrem seu trabalho para a comunidade. Durante o dia todo, vários notebooks preparados para rodar jogos estavam à disposição do público, para que os trabalhos enviados à organização do evento fossem degustados e avaliados. OPORTUNIDADE ÚNICA Para programadores amadores, essa é uma oportunidade de ouro de receber opiniões e trocar idéias. O espírito do evento não é a competição, mas a troca colaborativa e comunitária de experiências e informações. "O crescimento da edição 2008 do Gamefest é uma demonstração do apelo cada vez maior que o mercado de desenvolvimento de games tem para os jovens. O sucesso desse evento se deve ao interesse de estudantes e profissionais de TI, que encontram nele uma oportunidade de se informar", afirmou Amintas Lopes Neto, gerente de novas tecnologias e plataformas para o setor acadêmico da Microsoft Brasil. Dentre os palestrantes de 2008, o mais aguardado foi Bertrand Chaverot, responsável pelo estúdio brasileiro da Ubisoft no Brasil."Estamos muito empolgados com o Brasil. Mesmo com a série de problemas, como os impostos e os altos encargos trabalhistas, São Paulo tem tudo para ser a capital digital da América Latina", disse Chaverot ao Link. Outro ponto alto foram as palestras dos jovens responsáveis pelos projetos TriLinea e City Rain. TriLinea foi um dos primeiros games em XNA a ganhar atenção da mídia mundial. "Nossa palestra foi a última. Acabamos estourando o tempo, foi muito legal, toda a comunidade estava interessada", conta Davi Silva, um dos criadores de TriLinea. City Rain, game vencedor da Imagine Cup 2008, também gerou muito interesse. "Agora estamos trabalhando na nova versão do jogo e pretendemos lançá-la em breve", contou Túlio Soria, um dos líderes do projeto. A edição de 2009 já foi confirmada pela Microsoft.