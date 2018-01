Games baseados no anime ‘Naruto’ são diversão garantida

Naruto, um dos animes mais legais da nova safra de desenhos animados do Japão, virou personagem de jogos obrigatórios para qualquer jogador que se preze. Tanto no Xbox 360 quanto no Wii, seus fãs, ou mesmo quem nunca ouviu falar do personagem, têm a chance de vivenciar os primeiros capítulos da saga do jovem ninja cujo sonho é se tornar o mestre de sua vila. O maior destaque é Naruto: Rise of a Ninja, game lançado pela ocidental Ubisoft para Xbox 360. Para começo de conversa, não é preciso saber nada sobre o desenho para curtir o jogo: a história acompanha os 80 primeiros episódios da série de TV (que vai ao ar no SBT e no canal pago Cartoon Network), quando o protagonista deixa de ser um novato nas artes marciais para se tornar um ninja de nível intermediário. Naruto é um órfão que abriga uma terrível criatura mágica dentro de seu corpo. Seu pai sucumbiu ao poder da fera mística, mas não sem antes confiar ao filho recém-nascido a missão de aprisionar o flagelo e proteger o mundo. Por conta dessa triste sina, o jovem Naruto é discriminado pela maioria dos habitantes da Vila da Folha. Como ele é secretamente protegido pelo líder da vila, ele também é hostilizado pelos outros aspirantes a ninja. Naruto entrou para a ordem ninja na carteirada, sem fazer um exame admissional. No decorrer do game, exatamente como na história, ele prova seu valor e ganha o respeito de seus colegas e a confiança da comunidade da Vila da Folha. A mecânica do jogo é impressionante. O estilo da ação, com missões variadas em um ambiente livre e rico, lembra bastante Grand Theft Auto. Mas, diferente do polêmico GTA, que expõe o jogador a situações violentas e pesadas, Rise of a Ninja transmite a mesma mensagem positiva do desenho. Sem dar lições chatas de moral, o game ressalta a importância da honra, amizade, lealdade e perseverança, ao melhor estilo japonês. E tudo isso com muito bom humor, um tempero fundamental na narrativa do anime. Graficamente, o game é uma obra de arte. Naruto: Rise of a Ninja consegue capturar totalmente a essência visual do desenho e a traduz para o ambiente 3D sem nenhuma distorção. O som do game faz jus ao visual. A excepcional trilha sonora do desenho está intocada, e para alegria dos fãs, é possível baixar até a dublagem original japonesa, infinitamente melhor do que a americana.