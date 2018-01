Games da Nintendo para 3ª idade chegarão aos EUA A fabricante de jogos eletrônicos Nintendo lançará nos EUA e na Europa, até o final do mês, uma versão dos chamados Mind Games, jogos de memória e de estímulo mental destinados a pessoas da 3ª idade e que fizeram grande sucesso entre idosos no Japão. Os games rodam no portátil Nintendo DS, também conhecido por ter duas telas LCD coloridas, uma delas sendo sensível ao toque. Além de estimular a memória dos usuários, o game, que é conhecido no Japão como "Brain Age" (Idade Cerebral), tem um módulo em que, dependendo da velocidade de resposta do usuário, estima sua "idade mental". O jogo traz vários exercícios mentais, que vão de cálculo matemático ao acompanhamento de movimentos, incluindo aí exercícios motores (tipo ligue os pontos), o que contribuiria para "rejuvenescer" a mente do usuário. O game deve ter versões em espanhol, inglês, francês, alemão e italiano, segundo fontes da empresa citadas pela agência "Kyodo". Até agora, a Nintendo já tinha vendido ou distribuído cerca de 5 milhões de cópias de uma das três diferentes versões da série no Japão, atraindo a atenção de consumidores com mais de 60 anos. Algo bem diferente do comprador típico do Nintendo DS. O jogo "Brain Age" deve custar cerca de US$ 19,90. Com EFE