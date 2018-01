Games de computador ´cabeça´ viram moda no Japão Jogos de computador têm sido chamados de diversão descerebrada e maléfica para o cérebro, mas uma nova onda de games lançada no Japão está virando a cabeça dos adeptos desse clichê. A empresa Nintendo vendeu quase 5 milhões de cópias no Japão de seus três games voltados para o treinamento do cérebro, desde que a série foi lançada há um ano. O primeiro título da série se chama O Treinamento Cerebral do Dr. Kawashima: Qual a Idade do Seu Cérebro? e oferece atividades como solucionar problemas matemáticos, contar o número de pessoas que entra e sai de uma residência, fazer desenhos na tela do Nintendo e ler clássicos literários ao microfone do aparelho. Em seguida, os jogadores são avaliados com um placar que confere uma idade cerebral. A medida que o desempenho dos jogadores vai melhorando, eles começam a "ficar mais jovens". Sucesso Mesmo um ano após seu lançamento, o game ainda está entre os dez mais vendidos no Japão, tendo vendido 1,8 milhões de cópias. Ao contrário de outras criações ficcionais da Nintendo, como Donkey Kong ou Mario, o Dr. Kawashima do título é não apenas um personagem real, mas também um dos principais especialistas do Japão no cérebro humano. Ele é também um renomado escritor, tendo assinado dois livros sobre desenvolvimento cerebral que venderam mais de 1 milhão de cópias. A idéia de criar os jogos de desenvolvimento cerebral surgiu a partir de um comentário feito por um integrante do comitê executivo da Nintendo de que ele não conhecia ninguém da idade dele que jogasse games de computador. Competição Mas a Nintendo não é a única a investir nos "jogos cabeça" no Japão. A fabricante de telefones celulares Upstart Games está criando o game Academia do QI, a versão para computadores do jogo Paraíso do Cérebro Direito, que já se mostrou um sucesso na Ásia entre usuários de celulares. O Academia do QI mede a performance do jogador em uma série de exercícios de lógica e de noção espacial. Após a realização das provas, o participante é avaliado. O grau de dificuldade dos desafios vai aumentando com o tempo, a fim de que o jogador possa aprimorar seus dotes cerebrais. Um dos principais concorrentes da Nintendo, a Sony, também está investindo nos "games cabeça" para o mercado japonês. A Sony está atuando juntamente com Kenichiro Mogi, um dos principais pesquisadores de seu laboratório, para criar um jogo de desenvolvimento cerebral para o seu equipamento portátil PSP. Outros países A mania dos jogos cerebrais poderá, em breve, se alastrar para outras regiões. A Nintendo pretende lançar ainda nesta ano versões de jogos de sucesso no Japão no mercado britânico. Em um dos games que a empresa acredita que irá emplacar entre os britânicos, o cérebro do usuário é comparado ao de gênios da história mundial. Outra mania também voltada para expandir a capacidade cerebral está em vias de se converter em game na Grã-Bretanha, com o game Carol Vorderman´s Sudoku, que foi um best seller entre os britânicos.