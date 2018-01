Games de corrida ´tornam motoristas agressivos´, diz estudo Videogames de corrida podem fazer com que motoristas assumam mais riscos e fiquem mais agressivos quando dirigem na vida real, de acordo com uma pesquisa alemã. Esse tipo de jogo também aumenta a probabilidade de que os motoristas ultrapassem outros carros ou disputem corridas nas ruas. A pesquisa foi realizada pela Universidade de Ludwig-Maximilians e pelo Centro para Tecnologia Allianz e publicada na revista Journal of Experimental Psychology: Applied. O estudo foi realizado em três partes, com 198 voluntários. Acidentes Primeiro, os motoristas tiveram que avaliar seu grau de segurança ao dirigir e reportar quantos acidentes de trânsito já sofreram e com que freqüência jogam videogames de corrida. Em seguida, uma parte dos voluntários jogou videogames de corrida e a outra jogos de outros de esportes, como futebol. Por último, alguns dos voluntários dirigiram em situações críticas usando um simulador. Os pesquisadores descobriram também que os motoristas que costumam jogar videogames de corrida são mais propensos a sofrer acidentes de trânsito. ?Os que trabalham na área de segurança no trânsito deveriam ter em mente a possibilidade de que os jogos de corrida realmente tornam o tráfego menos seguro?, disseram os pesquisadores. Alerta Um outro estudo, realizado pela auto-escola britânica BSM, chegou a conclusões parecidas. Segundo a pesquisa britânica, que ouviu mil voluntários, os motoristas que usam os jogos correm mais ao dirigir. Entre os motoristas com menos de 24 anos, 27% admitiram assumir mais riscos nas ruas após uma sessão de videogame. Segundo o consultor de segurança no trânsito da BMS, Robin Cummin, o resultado do estudo alemão confirma essa teoria. ?Agora precisamos levar a mensagem para os jovens sobre os perigos de usar esses jogos e como eles podem vazar para a vida real?, disse. Cummin sugeriu que os jogos de corrida poderiam ter um alerta em forma de ?pop-up? piscando na tela antes do início da partida, listando os potenciais riscos para os motoristas.