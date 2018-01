Games de música estimulam mercado de jogos em 2007

Todas as avaliações concordam que 2007 foi um ano excelente para o setor de videogames, em larga medida devido à ascensão na popularidade de títulos cuja base é a música. O total de vendas de videogames (hardware e software) até outubro era de US$ 10,5 bilhões, ante US$ 7 bilhões no mesmo período de 2006, de acordo com dados do NPD Group, informou a Billboard. Boa parte desse crescimento pode ser atribuído a um mercado mais estável para os consoles de nova geração: Xbox 360, PlayStation 3 e Wii. Mas outro fator são os "jogos casuais", segmento que inclui importantes games baseados em música. A popularidade dos jogos casuais estimulou a inesperada ascensão do Wii à posição de plataforma de videogame dominante. Suas vendas superam as do Xbox 360 e PS3. E com o adiamento de alguns dos títulos dirigidos aos jogadores mais ávidos e as disputas quanto à censura etária de certos videogames, os jogos de música devem fazer verdadeira diferença no mercado, nesta temporada de festas e para o futuro. Eis uma lista com os principais videogames musicais do ano: Guitar Hero III: Legends of Rock Console: Xbox, PS3, Wii Fabricante: Activiosion/Red Octane/Neversoft O primeiro título da série Guitar Hero em que a Activision usa seu novo estúdio de desenvolvimento, o Neversoft, depois da aquisição do estúdio original, Harmonix, pela MTV. Guitar Hero III deve se tornar o jogo mais procurado do ano, com 1,4 milhão de unidades vendidas nos seis primeiras dias depois do lançamento, em 27 de outubro. Guitar Hero II Console: Xbox 360 Fabricante: Activision/Red Octane A Activision criou essa versão de Guitar Hero para o Xbox pouco depois de adquirir a produtora Red Octane. O jogo vendeu mais de 2,8 milhões de unidades este ano, superado apenas por Madden NFL 08 e Halo 3. Rock Band Console: Xbox 360, PS3 Fabricante: MTV/Harmonix Rock Band vai além de Guitar Hero ao permitir que os usuários joguem não só com a trilha de guitarra, mas com as de baixo, bateria e vocais. Cada uma delas requer um controlador diferente, o que eleva o preço do jogo a US$ 170, ante US$ 70 para o Guitar Hero 3. O jogo foi lançado em 20 de novembro e já vendeu mais de 1,3 milhão de cópias. SingStar Console: PS3 Fabricante: Sony Computer Entertainment America A série de karaokê SingStar recebe interface renovada e oferece a capacidade de comprar e baixar novas canções, em sua versão para o PS3. O título chegou às lojas em 6 de dezembro na Austrália e Reino Unido, mas só será lançado nos Estados Unidos no começo de 2008.