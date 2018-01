Games dinâmicos são tendência global crescente Com a escalada epidêmica da obesidade, muitas pessoas estão recorrendo aos jogos para fazer exercício e gastar calorias. O primeiro jogo do gênero que explodiu em popularidade foi Dance Dance Revolution, um simulador de dança lançado pela japonesa Konami que deu origem a uma série de games de sucesso. O game é usado em algumas escolas americanas como incentivo ao exercício, pois conta até com um contador de calorias na tela. inspirou o surgimento da série Pump It!, um jogo de dança de rua que é usado em campeonatos profissionais de dança. J.A.