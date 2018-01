Motorola Razr y Grande, fino e leve. Mas, além do design, o Motorola Razr tem um coração potente - com o processador dual-core - e uma tela super Amoled que deixam a experiência de jogar mais rápida e divertida. Ele também tem câmera de 8MP que grava em alta definição.

Preço y R$ 2.000

Kit Mario y Fãs de Super Mario Bros vão chorar com esse kit de porta-trecos. Há o cubo, a planta carnívora e um quadrinho baseado na primeira versão do game da Nintendo. É feito em feltro.

Preço y R$ 85

Onde encontrar y www.mercado.etc.br/spunk

Ear Invaders y Pequenos e singelos, os brincos com os alienígenas do clássico Space Invaders são garantia de sucesso entre as garotas fãs de games old school. O brinco é feito em acrílico e tem fecho de metal.

Preço y R$ 26

Onde encontrar y www.idealshop.com.br

iDice y A maioria dos docks engraçadinhos peca pela qualidade do som. Este não. Pequeno (19 cm) e leve (2,2 kg), tem boa potencia para ambientes internos e é compatível com iPhone, iPad e iPod.

Preço y R$ 600 (sugerido)

Onde encontrar y http://loja.imaginarium.com.br

Sony Tablet S y O tablet da Sony chegou ao Brasil com um preço acessível, mas com uma diferença importante: ele tem no catálogo vários games do PlayStation. Há rumores que o tablet será

compatível também com os jogos

do PSP - a conferir.

Preço y R$ 1.649

