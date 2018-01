Games nos EUA sobem 18% em 2006, e vão a US$ 13,5 bi As vendas de videogames nos Estados Unidos cresceram 18% em 2006, para US$ 13,5 bilhões, impulsionadas por novos consoles lançados pela Sony e pela Nintendo e por títulos como "Madden NFL 07" e o game online "World of Warcraft". Segundo dados da empresa de pesquisa NPD, as vendas de videogames e acessórios para consoles e aparelhos portáteis somaram US$ 12,5 bilhões , alta em relação aos US$ 10,5 bilhões em 2005. O faturamento com jogos para computadores subiu 1% para US$ 970 milhões em 2006. Sony e Nintendo lançaram no final do ano passado os consoles PlayStation 3 e Wii. O "Madden NFL 2007", da Electronic Arts, foi o game para consoles mais vendido nos Estados Unidos, em termos unitários. "World of Warcraft" liderou a lista de jogos para PCs.