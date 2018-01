Games para quem quer sustos no mês das bruxas

Se você está à procura de algo mais que fantasmas e monstros para animar seu Halloween, os mais recentes videogames oferecem muitas opções assustadoras e há mais terror por vir. Quer se trate de alienígenas, zumbis ou outros monstros, os novos títulos querem aterrorizar os jogadores e mantê-los atentos, como os melhores filmes de terror ou de suspense psicológico. A Electronic Arts lançou uma nova história de horror espacial, "Dead Space", para o Xbox 360, PlayStation 3 e PC. A história se passa a bordo de uma nave abandonada de mineração, a USG Ishimura, e os participantes precisam usar diversas armas para destruir os terríveis alienígenas Necromorphs, que mataram a tripulação. No começo do mês que vem, a Valve Software lançará seu mais novo game para PC e Xbox 360, "Letf 4 Dead", que oferecerá a quatro jogadores a oportunidade de uma viagem interativa de terror por uma torre dominada por monstros. "A missão é escapar da cidade, e para isso é preciso cooperar com os três colegas de equipe", disse Gabe Newell, co-fundador e diretor executivo da Valve. Zumbis são um dos pratos preferidos dos videogames desde o primeiro "Resident Evil", para PlayStation original. A Capcom lança o mais novo título da série em março e a história se passa na África. No continente, os jogadores terão de procurar as origens do vírus que tem aterrorizado fãs da franquia há anos. Já a Atari está lançando a mais recente versão de um dos primeiros títulos de terror dos videogames, "Alone in the Dark: Inferno", para o PS3, este mês. A história se passa no Central Park de Nova York, e a produtora Eden Games mergulha o jogador na história de terror. "Não temos cardápios ou listas na tela, porque se capturamos a atenção integral do jogador é mais fácil manipular suas emoções", diz Nour Polloni, produtor do jogo. Em termos de terror psicológico puro, pouca coisa se compara a "Silent Hill", a série da Konami. "Sempre que o jogador está sentindo apavorado ou relaxado demais, nós criamos um momento de perigo, para perturbar ainda mais", diz Tomm Hulett, produtor de "Silent Hill: Homecoming". Já o Nintendo Wii prefere terror mais leve. "House of the Dead 2 & 3 Returns" e "House of the Dead Overkill" oferecem zumbis e outros seres malignos como alvos, e a Capcom aproveita os controladores com sensores de movimento do Wii em "Dead Rising: Chop Till You Drop", que coloca o jogador em um shopping center sob ataque de zumbis.