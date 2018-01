'Games podem ser positivos no ensino'

Diretora global do programa acadêmico da Microsoft, ela fala sobre games na escola e mulheres na indústria. Qual o objetivo do seu trabalho? O grande foco do nosso trabalho é a oportunidade de criar jogos complexos e interessantes para que os professores compartilhem a tecnologia com os estudantes e, asssim, os inspirem a fazer mais. A idéia é mostrar aos professores que os games podem ser positivos para o ensino, tanto no ensino de segundo grau quanto no ensino superior de computação. Games ainda são vistos como simples diversão. Qual sua opinião sobre isso? O jogo pode ser muito mais do que um simples nicho. É uma poderosa indústria do entretenimento e os professores têm o poder de oferecer aos seus estudantes ferramentas que os capacitem para fazer parte desse fenômeno cultural. A melhor parte disso é a criação de novos tipo de jogos, idéias que não precisam ficar represadas apenas no campo das idéias, mas fazerem parte de um negócio multimilionário. Como você vê o envolvimento de cada vez mais mulheres no mercado de jogos, como programadoras e designers? Um dos nossos objetivos é justamente estimular a educação superior em tecnologia para mulheres. É uma necessidade da indústria! Como é possível oferecer jogos com a diversidade que é necessária se temos apenas uma parcela da população fazendo jogos? Existe uma crescente demanda por profissionais qualificados – e não faltam mulheres preparadas por aí, capazes de fazer o mesmo trabalho dos homem. E na indústria dos games, os homens não têm preconceito com a força feminina.