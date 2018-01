Games são motor da web Os jogos online tiveram grande importância na popularização dos PC Baangs (como são conhecidas as lan houses na Coréia do Sul), logo que a banda larga foi disseminada no país. O hábito de jogar online e navegar em alta velocidade estimulou bastante a adoção da banda larga nas residências, mas foi nos PC Baangs que os coreanos tiveram pela primeira vez a experiência da web hiperveloz. Visitamos uma na região do mercado de Namdaemum. Enorme e escura, a lan house contava com mais de 50 computadores de última geração. Depois de observar um pouco o comportamento dos jovens jogando, entendemos que o game é apenas um pretexto para se reunir lá. Na Coréia, a maioria das casas é pequena e o PC de casa é compartilhado por todos. Para reunir os amigos, a melhor opção para os jovens são as lan houses. Por menos de US$ 1 por hora, é possível jogar games de última geração, brincar e estabelecer relacionamentos reais. Os games mais populares são justamente os que formam comunidades, como os RPGs, jogos de tiro e corrida, voltados para ambos os sexos. Sempre tem uma garota real disposta a jogar. O mercado de games na Coréia movimentou respeitáveis US$ 2 bilhões em 2007, e a expectativa de crescimento anual é da ordem de 19%. J.A.