Games usados como ferramenta de pesquisa

A indústria está cada vez mais preocupada em colocar os videogames dentro da sala de aula, como forma de ampliar o conhecimento, ao mesmo tempo em que estimula o surgimento de novas idéias em games. Foi em busca de conhecimento sobre games e interatividade aliado à educação que professores e profissionais compareceram ao GDCSE (Game Development in Computer Science Education) 2008, cruzeiro educacional promovido pela Microsoft para que professores universitários de todo o planeta trocassem informações entre si. Alunos tiveram acesso a palestras de grandes figuras da indústria mundial de games, gente que trabalha para empresas do naipe da Blizzard (responsável por World of Warcraft, o game online mais jogado do planeta), EA (a maior empresa de games do mundo) e Bungie (que fez a série Halo). O Link conferiu de perto o que a comunidade acadêmica tem feito no campo dos games. Cerca de dez professores do Brasil compareceram ao congresso, para trocar experiências e trazer novas idéias para as salas de aula. "É muito interessante ver que não estamos atrás do resto do mundo", declarou a professor Rosilaine Ribeiro, coordenadora do curso de jogos da PUC Minas. O congresso, que durou quatro dias, foi uma verdadeira maratona. Já às 7 horas os participantes estavam de pé, prontos para a bateria de palestras. A agenda oficial chegou, em alguns dias, até 22 horas. O tema das palestras era variado. Quem tinha mais familiaridade com o assunto, tinha a chance de assistir palestras sobre a ética no desenvolvimento de jogos e como o fator emocional é importante para o sucesso de um jogo. "Nossa preocupação é usar os jogos como ferramenta de pesquisa. Os games nos dão a possibilidade de colocar em prática muitos conceitos de difícil entendimento", afirma o professor Esteban Gonzales, professor da Universidade Federal Fluminense. Os professores menos familiarizados com o assunto tiveram a chance de aprender sobre a mecânica dos jogos, as ferramentas e os recursos disponíveis para a comunidade acadêmica. Um dos pontos apontados foi a possibilidade de integrar diferentes disciplinas em torno de um game, favorecendo o trabalho em equipe e amplificando a troca de conhecimentos. "Games são uma boa maneira de incentivar os alunos a se interessarem por alguma área específica", afirma o professor Ricardo Anido, da Unicamp. "Quando se concentram em um desafio em comum, com o estímulo certo, os resultados são ótimos." Um das idéias do congresso é criar um ambiente favorável para o surgimento de novos talentos. Hoje, um dos maiores problemas da indústria é a falta de mão de obra qualificada (veja ao lado). Se os estudantes começarem a se familiarizar com as ferramentas desde cedo, na escola, fica muito mais fácil o aprendizado futuro de linguagens complexas de programação, além de amplificar o conhecimento. "Os games têm se mostrado uma porta de entrada para talentos no mercado de tecnologia em nível mundial. É pertinente incentivarmos estudantes para que desenvolvam projetos nessa área", acredita Amintas Lopes Neto, gerente acadêmico da Microsoft Brasil. "Por isso mesmo, há uma categoria exclusiva para a criação de jogos na Imagine Cup, nossa copa mundial na área de computação." O repórter viajou a convite da Microsoft Brasil