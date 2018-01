Gangnam Style rende US$ 8,1 milhões a Psy Psy nunca se preocupou com os direitos autorais de Gagnam Style no YouTube. O vídeo sempre circulou livremente - foi um dos motivos de ele ter se tornado o mais visto de todos os tempos no site. E, ao contrário do que dizem alguns, a liberação pode sim render dinheiro. Psy deverá receber pelo menos US$ 8,1 milhões só por causa dos anúncios no YouTube e dos downloads no iTunes.