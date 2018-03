Gangues se enfrentam no Quênia pouco antes de negociações de paz Gangues de jovens de grupos étnicos rivais armados de bastões, arcos e facões se enfrentaram no Quênia neste domingo, sob gritos de guerra, salvas de flechas e apedrejamentos. Com a aparente impotência da polícia para intervir nos conflitos, na maioria dos casos, a oposição do Quênia pediu para que soldados da força de paz da União Africana entrem no país e restaurem a ordem. "Precisamos que forças de paz da União Africana tragam calma e paz. Dada a dimensão étnica do conflito, seria mais neutro do que seletivamente colocar o Exército", disse o porta-voz do Movimento Democrático Laranja, Tony Gachoka. Representantes do governo não estavam imediatamente disponíveis para fazer comentários. Diversas pessoas fugiram de ataques de grupos étnicos rivais, deixando suas casas em comboios da polícia fortemente armados. Um repórter da Reuters viu a polícia disparar tiros para dispersar uma gangue que protegia um bloqueio na estrada. A ação permitiu que um ônibus lotado de refugiados chegasse a um lugar seguro, um dia antes de o ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan retomar as negociações para tentar acabar a sangrenta crise política. Cerca de 900 pessoas foram mortas e mais de 250 mil se refugiaram desde que a violência foi desencadeada no país, após o presidente Mwai Kibaki ter voltado ao poder na eleição de 27 de dezembro, acusada como fralde pela oposição encabeçada por Raila Odinga.