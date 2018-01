'Ganhamos no boca-a-boca’

Se há algo que os criadores do Firefox não têm é modéstia. "É simplesmente o melhor navegador de internet do mundo", disse em entrevista ao Link o vice-presidente de marketing da Fundação Mozilla, Paul Kim. Para ele, a Apple e a Mozilla tem algo em comum... Hã? Explique melhor, Kim. Como vocês fazem para deixar os usuários/consumidores "malucos" com os lançamentos? Nós e a Apple temos em comum o grupo forte e leal de fãs. Por isso, tentamos ajustar nosso marketing a isso e fazer com que a comunidade ao redor do Firefox possa participar das ações. O Download Day segue esse modelo. Por um lado, o Firefox é muito popular entre jovens e iniciados na internet. Por outro, é raro ver pais, avós ou gente mais desligada das novidades da web usando o navegador. O que você pensa sobre isso? Esperamos que o Firefox 3 seja nosso próximo passo para alcançar o topo da cadeia, os usuários menos técnicos. Mas vamos precisar de divulgação da imprensa e da propaganda boca-a-boca dos usuários que estão satisfeitos com o programa. No futuro, softwares ainda serão vendidos em caixas? O que desaparecerá antes: as caixas ou a venda em si? Não. Nós nunca vendemos o Forefox em caixa, apenas em CDs para quem não quer baixar. E não cobramos nada além do custo do CD. Não há um ranking do número de downloads de um software no dia do lançamento. Então que história é essa de o Firefox bater recorde? Não encaramos o Download Day como competição. É uma celebração mundial da comunidade do Firefox. Por que o Firefox faz sucesso? Porque queremos fazer a internet melhor. Preservamos as escolhas. Você percebe isso no Firefox. L.P.