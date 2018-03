Garoto baleado no Morro do Macaco continua internado Baleado na cabeça durante tiroteio na tarde da segunda-feira, 05, o menino Victor Gomes Bento, de 8 anos, foi submetido a cinco horas de cirurgia no Hospital Federal do Andaraí e permanecia internado em estado grave até a noite desta terça-feira, 06. A vítima foi atingida no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio, comunidade que tem uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde 2011,