Garoto de 14 anos é acusado de matar amigo de 12

O crime aconteceu na tarde de ontem. De acordo com o depoimento do adolescente à polícia, os três saíram para caçar, mas acabaram tendo um desentendimento, que resultou em briga. O jovem, porém, afirma que o disparo que matou o amigo foi acidental. O tiro atingiu o peito do menino. Após notar que a vítima não respirava, o adolescente pediu a ajuda do primo para esconder o corpo em um matagal, a cerca de 100 metros de distância. Depois, os dois voltaram para casa e passaram o resto da tarde jogando bola.

À noite, familiares do menino, preocupados com o sumiço, começaram a procurar por ele. O corpo foi encontrado durante a madrugada. Com a descoberta do crime, a polícia foi acionada e o adolescente acabou confessando ser o autor do disparo.