Garoto de 9 anos pesca tubarão de 70 kg nos EUA

Um garoto de nove anos diz ter apanhado um tubarão de 70 kg por engano quando pescava em uma baía perto de sua casa, no Estado americano de Washington, na semana passada.

Cosmo Miller estava pescando com seu avô na baía de Puget Sound perto da cidade de Burien, no noroeste dos Estados Unidos, quando sentiu um puxão em sua linha.

O avô do garoto disse à emissora de TV Fox News que, quando viu o tamanho do animal que estava preso no anzol do neto, pensou: "E agora?".

"Foi bem intimidador", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O menino disse que reconheceu imediatamente o tubarão de seis guelras, que media cerca de 2,5 metros, porque já tinha visto outros iguais em um programa sobre natureza em um canal de TV a cabo.

Segundo o jornal "The Seattle Times", relatos de encontros entre humanos e tubarões de seis guelras são raros, mas existe uma população considerável deles em Puget Sound.

Greg Bargmann, do Departamento de Vida Marinha e Selvagem de Washington, disse ao jornal que normalmente estas criaturas vivem em águas profundas - a cerca de 100 metros da superfície - e com pouca luminosidade.

Segundo ele, cientistas estão estudando a hipótese de que fêmeas de tubarão se trasladem para as águas mais superficiais de Puget Sound para dar à luz. Os filhotes permaneceriam na região até cerca de 10 ou 12 anos de idade, ele afirmou.

Bargmann estimou que o tubarão apanhado pelo garoto deve ter entre quatro e oito anos de idade, considerando o seu peso - pequeno se comparado à média de um adulto, entre 180 kg e 280 kg.

Mas para Cosmo, que até então se gabava de ter pescado um salmão de 12 kg, a pescaria renderá uma boa "história de pescador" quando ele voltar das férias, após o verão no hemisfério norte. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.