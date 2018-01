Garoto é preso na Holanda por roubo em jogo online

A polícia holandesa deteve pela primeira vez um criminoso que agia pela internet, um garoto de 17 anos acusado de roubar móveis virtuais em quartos do jogo Habbo Hotel, uma espécie de Second Life para crianças. Uma porta-voz da polícia de Amsterdã confirmou que o adolescente era acusado de obter ilegalmente 4 mil euros (R$ 10,2 mil) a partir da invasão da conta de outros usuários do mundo virtual online. Quatro outros garotos de 15 anos foram interrogados no caso. Eles são suspeitos de ter levado os móveis roubados a seus próprios quartos do Habbo Hotel. Usuários do hotel virtual podem criar seus próprios personagens, chamados de avatares, decorar seus quartos e competir com outros jogadores em games online. Para isso, compram créditos do site, pagos com dinheiro real. O jogo Habbo Hotel é propriedade da empresa finlandesa de internet Sulake. Segundo estatísticas de outubro, o Habbo Hotel tinha 80 milhões de usuários registrados em 31 países.