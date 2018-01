Garoto é preso por colocar foto de ex-namorada nua na Web

O internauta Anthony D. Rich, 19, foi condenado nesta semana a 30 dias de prisão por divulgar na internet uma foto de sua ex-namorada nua. A imagem foi postada no perfil da vítima no site de relacionamentos MySpace. O morador de Bradenton (Flórida, EUA) não contestou as acusações de abuso infantil que originaram a condenação, determinada nesta terça-feira, 28. O internauta deve começar a cumprir pena em outubro. Rich tinha 17 anos quando divulgou a foto da jovem, na época com 15 anos, no site de relacionamentos MySpace. Eles namoraram durante dois anos e o internauta postou a imagem da garota nua logo após o fim do relacionamento. Autoridades admitiram que a jovem consentiu que a foto fosse tirada, mas não que fosse publicada na internet.