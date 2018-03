Garoto-propaganda da guarda municipal é morto na Bahia

O Segurança Saidemberg Cruz de Santana, de 32 anos, foi assassinado na noite de terça-feira, 22, no bairro de Cajazeiras, periferia de Salvador. Ele também era o garoto-propaganda da recém-criada Guarda Municipal, apresentada à população no dia 2 pelo prefeito João Henrique. Cruz estampa os outdoors da nova força, que tem o objetivo de diminuir as crescentes estatísticas de crimes na capital baiana. O segurança, que foi alvejado por sete tiros, era pai de dez filhos e trabalhava vigiando lojas no bairro em que foi assassinado. Ele não fazia parte da Guarda Municipal. Agora, integra as estatísticas que apontam um crescimento de 44% no número de homicídios em Salvador este ano, com relação a 2007. Entre janeiro e junho, foram mortas 882 pessoas na cidade, ante 612 no mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. "Ele morreu defendendo e trabalhando pelo fim da violência", consola-se a mãe, Lúcia Cruz. O segurança foi enterrado no fim da tarde de quarta-feira, 23. A polícia acredita que o trabalho de Cruz como segurança particular deve ter causado desentendimentos com traficantes do local. A mãe da vítima, porém, não descarta que a presença do filho nos outdoors tenha determinado seu destino. "Alguém pode ter achado que ele tinha ganhado muito dinheiro."