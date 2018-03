Garra estoura laboratório de drogas em Guarulhos Um laboratório de refino de entorpecentes foi estourado na tarde de hoje no Jardim Palmira, em Guarulhos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o local estava sob investigação de uma equipe do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), comandada pelo delegado Douglas Dias Torres, de Guarulhos. No local, foram apreendidos cocaína, crack, maconha, um revólver e duas pistolas (100 e 380 milímetros). Cinco pessoas foram presas. Não houve troca de tiros.