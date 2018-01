Gartner anuncia previsões-chave para as organizações de TI A empresa de pesquisas Gartner divulgou nesta semana uma série de previsões-chave que apresentam tendências e eventos para a área de tecnologia em 2007 e que podem afetar o mercado nos próximos anos. A idéia, segundo anunciou a empresa, é preparar as equipes de TI para as oportunidades trazidas pelas mudanças tecnológicas e para evitar problemas. Veja abaixo algumas das principais previsões: Outsourcing - até 2009, a participação de mercado dos 10 maiores fornecedores de serviços terceirizados cairá de 43,5% atualmente para 40%, com um decréscimo nestes contratos da ordem de US$ 5,4 bilhões com a mudança. O Gartner também prevê a pulverização de grandes contratos junto a um número maior de forncedores. Blogs - os diários online terão um pico na primeira metade de 2007, considerando a vida média de um blog e a taxa de crescimento de novos diários, afinal já existem mais de 200 milhões de ex-blogueiros, levando a um pico de 100 milhões de endereços em algum momento do primeiro semestre de 2007. Segurança - até o final do próximo ano, 75% das empresas serão infectadas com vírus e programas invasores feitos com a intenção de roubar dados com motivação financeira. Invasores e hackers também farão ataques direcionados a alvos específicos, usando tecnologias que criam rapidamente inúmeras variantes e vírus e que nem sempre serão detectados pelos aplicativos de segurança. TCO de PCs - o TCO de um PC(Total Cost of Ownership), o custo total de propriedade, a soma de custos indiretos associados a um produto tecnológico, cairá pela metade até 2010, graças à competição entre os fornecedores, o que proverá aos clientes soluções de gerenciamento e automação que facilitarão a administração dos computadores no ambiente empresarial. Mobilidade - até 2010, 60% da população mundial que usa um celular será ´rastreável´. E, embora legislações locais em vários mercados protejam a privacidade dos usuários, muitos irão abrir mão dessa privacidade em troca de vantagens comerciais ou ofertas de produtos.