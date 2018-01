Gartner corta previsão de gastos com tecnologia para 2009 A Gartner, maior empresa de pesquisas de tecnologia do mundo, cortou drasticamente a previsão para os gastos globais com tecnologia para o próximo ano, prevendo uma queda em gastos na Europa Ocidental e uma pequena alta nos Estados Unidos. A companhia, cujas previsões são acompanhadas de perto por investidores, informou que gastos com tecnologia da informação (TI) poderão aumentar somente 2,3 por cento em 2009, com as empresas cortando gastos com a expansão da crise econômica. A Gartner previa anteriormente um crescimento de 5,8 por cento em gastos com tecnologia no próximo ano. "Economias desenvolvidas, principalmente os Estados Unidos e a região oeste da Europa, serão os mais afetadas, mas as regiões emergentes não estarão imunes", informou Peter Sondergaard, vice-presidente sênior da Gartner e chefe de pesquisa, em um comunicado. Investidores acompanham de perto as mudanças na previsão da Gartner, assim como acompanham pesquisas de corretoras de Wall Street, como a Goldman Sachs, para acompanhar evidência de mudanças em planos de gastos de companhias. A Gartner agora espera que os gastos com TI caiam para 0,8 por cento na Europa Ocidental, de acordo com uma apresentação feita por Sondergaard em Orlando, na Flórida. A empresa previa anteriormente o crescimento dos gastos em 2,8 por cento para a região. Na América do Norte, a previsão é de que os gastos irão crescer 0,5 por cento, um forte declínio ante sua previsão de crescimento anterior de 5,3 por cento. A empresa prevê um crescimento de 8,3 por cento na região da Ásia-Pacífico, ante uma previsão de crescimento de 11 por cento. A lista de clientes da Gartner inclui virtualmente todas as maiores corporações do mundo, as quais a empresa aconselha na hora de tomada de decisões sobre aquisições de TI, assim como faz com negócios menores. A companhia também presta consultoria a empresas de tecnologia, aconselhando-as no desenvolvimento de produtos e estratégias de mercado. A Gartner divulgou suas previsões em uma conferência de executivos da área de TI, uma reunião anual a que analistas de Wall Street e investidores também comparecem para ter uma dimensão dos gastos de empresas e de prioridades para o próximo ano. O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, o presidente-executivo da Dell, Michael Dell, e o presidente-executivo da Cisco Systems, John Chambers, são esperados para discursar na conferência. Outros gigantes da tecnologia, como a IBM, a Hewlett-Packard, a Accenture e a Oracle também estão participando do evento. (Reportagem de Jim Finkle)