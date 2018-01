Gartner corta previsão sobre mercado de chips em US$25 bi A companhia de pesquisa de mercado Gartner reduziu nesta terça-feira sua previsão sobre o mercado de semicondutores em 2009 em mais de 25 bilhões de dólares por causa da crise econômica. A Gartner espera que o faturamento com semicondutores em 2009 some 282 bilhões de dólares, alta de 1 por cento em relação a este ano. A companhia havia previsto inicialmente que o mercado cresceria 7,8 por cento em 2009, para 307,7 bilhões de dólares. A empresa estima que as receitas mundiais com chips em 2008 alcancem a cifra de 279,4 bilhões de dólares, alta de 2 por cento sobre 2007. "O crescimento dos semicondutores foi surpreendentemente forte até recentemente, dado o ambiente econômico muito fraco, mas isso vai começar a mudar no quarto trimestre de 2008", disse Bryan Lewis, vice-presidente de pesquisa da empresa, em comunicado. "Evidências crescentes sugerem que a indústria de semicondutores verá crescimento negativo a partir do quarto trimestre de 2008 e isso deve continuar durante a maior parte de 2009", afirma o analista. (Por Tarmo Virki)