Gartner indica aumento de 11% na venda mundial de PCs A venda mundial de Pcs registrou uma alta de 11% em todo o mundo no segundo trimestre de 2006, segundo um levantamento da empresa de pesquisas Gartner, cifra que foi de 27% na América Latina. No período, as vendas mundiais de PCs chegaram a quase 55 milhões de unidades, o que foi atribuído à queda nos preços dos componentes para computadores. Só o mercado norte-americano consumiu 16,6 milhões de unidades, 6,4% a mais do que as registradas no mesmo período em 2005. As cinco marcas que mais venderam (Dell, HP, Lenovo, Acer e Toshiba) por mais de 50% das vendas mundiais no período.