Gases de animais são 20% da emissão de carbono em Iperó

Os gases emitidos pelas atividades agropecuárias representam 26% de todas as emissões, perdendo apenas para aquelas decorrentes do consumo de combustíveis, como o dióxido de carbono (CO2) expelido pela frota de veículos, que responde por 37%. Somado ao impacto do consumo elétrico, o item energia passa a responder por 56% das emissões. O mapeamento dos gases incluiu ainda outros usos da terra, como o cultivo da cana-de-açúcar, e os resíduos domésticos. A gestão dos resíduos sólidos urbanos e o tratamento dos efluentes líquidos geram 17% das emissões.

No total, gerou-se o equivalente a 28,3 mil toneladas de gases em 2011, ano base do levantamento - uma tonelada por habitante. O estudo, feito conforme parâmetros internacionais e doado à cidade pela Proactiva, que mantém um aterro sanitário no município, será a base para um plano de ação visando à redução das emissões, segundo o prefeito Vanderlei Polizeli (PSDB). "Vamos definir medidas que reduzam a emissão de gases, como o plantio de árvores, o uso de painéis solares no sistema público e a coleta seletiva." Segundo ele, o plano de ação será feito até o fim deste ano para entrar em prática a partir de janeiro de 2014.