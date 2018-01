Gasto com publicidade na web vai dobrar nos EUA até 2011

Os gastos com publicidade na internet nos Estados Unidos vão superar US$ 21 bilhões neste ano e dobrarão até 2011, já que cada vez mais dinheiro deixa a mídia tradicional e jornais, previu a empresa de pesquisa eMarketer. Veja também: Jornais americanos registram queda na circulação A eMarketer afirmou que as preocupações com a economia estão afetando as previsões para gastos com propaganda em todo o mercado, mas informou em um relatório que os orçamentos para campanhas online provavelmente vão se dar melhor do que as de publicidade tradicional. "Principalmente por causa da crise do crédito e a crise econômica que veio em seguida, os gastos com publicidade na internet não vão aumentar tanto em 2007 e 2008 quanto os analistas esperavam", disse o relatório. Os gastos totais relacionados a publicidade neste ano devem subir cerca de 2,1%, afirmou a eMarketer, enquanto a propaganda na internet tem previsão de alta de 26,7%. Nos próximos anos, a propaganda vinculada a sistemas de busca vai continuar como a principal forma de publicidade online, responsável por cerca de 40% dos gastos anuais até 2011. Publicidade de tela, como os banners, vai gerar aproximadamente 20% das receitas da internet com propaganda, enquanto os classificados vão contribuir com algo como 17%, segundo o relatório. Até 2011, afirma o texto, os gastos com propaganda online devem chegar a US$ 42 bilhões.