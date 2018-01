Gastos com 3G derrubam lucro da América Móvil para US$ 1,3 bi A mexicana América Móvil, maior operadora de celulares da América Latina e dona da brasileira Claro, divulgou nesta quinta-feira queda de 5,9 por cento do lucro no primeiro trimestre por causa do forte aumento dos custos após o lançamento das redes banda larga 3G na região. A América Móvil, controlada pelo bilionário Carlos Slim, informou que o lucro líquido entre janeiro e março caiu para 13,776 bilhões de pesos mexicanos (1,3 bilhão de dólares), contra 14,636 bilhões de pesos no mesmo período do ano anterior. Os custos e despesas totais subiram 22,7 por cento, puxadas pela tecnologia de terceira geração (3G), com aumento dos custos com serviços, equipamentos e vendas gerais e administração no trimestre. "No lado dos custos, o principal acontecimento foi a introdução dos serviços 3G na maioria das nossas operações", afirmou a empresa. A companhia lançou serviços 3G no Brasil, México, Colômbia, Peru, Nicarágua, Honduras e El Salvador -- e informou que serão 14 países no final de março. A terceira geração permite que clientes tenham acesso banda larga à Internet, façam chamadas telefônicas com transmissão de vídeo e assistam TV e vídeo, ou ouçam música, sem ter que baixas o conteúdo. A América Móvil ganhou 5,7 milhões de novos assinantes no trimestre, levando a base de clientes para 159,2 milhões na América Latina. A receita saltou 20,6 por cento no trimestre, para 81,3 bilhões de pesos, e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização subiu para 33,9 bilhões de pesos, alta de 17,8 por cento. (Reportagem de Chris Aspin) REUTERS SC TF