Gastos com games para PC chegam a US$ 1,4 bi Os gastos dos norte-americanos com jogos em computadores pessoais atingiram US$ 1,4 bilhão no ano passado segundo a empresa de pesquisas NPD Group. As assinaturas para jogos online e sites de jogos casuais responderam por US$ 344 milhões deste total, diz o relatório da companhia. A difusão dos acessos de banda larga nos EUA também contribuiu para este resultado, facilitando aos jogadores participar de partidas multiplayer pela internet. As assinaturas de RPGs online (role playing games) como "World of Warcraft" movimentaram cerca de US$ 292 milhões no ano passado, com cerca de 1,4 milhão de usuários pagos.