Gata com chip volta para casa depois de 9 anos desaparecida

Um casal britânico reencontrou sua gata depois de nove anos de desaparecimento do animal, afirmou a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals nesta quarta-feira. Dixie, uma gata de 15 anos de idade, desapareceu em 1999 e seus donos acreditavam que ela havia sido morta por algum carro. Porém, ela foi encontrada a menos de 1 quilômetro da residência do casal, em Birmingham, depois que um morador preocupado alertou entidades de proteção de animais sobre a existência de um gato magro e abandonado que rondava a área há cerca de dois meses. Alan Pittaway, da RSPCA, a sociedade protetora dos animais, verificou o microchip do animal e confirmou que se tratava de Dixie. Logo depois, ela foi devolvida a seus donos, Alan e Gilly Delaney. O casal ficou "muito contente" de reencontrar a gata após tantos anos. "A personalidade, comportamento e peculiaridades de Dixie não mudaram", disse Gilly. A RSPCA espera que a história encoraje outras pessoas a adotarem a prática de colocar um microchip em seus animais.