GATE explode material suspeito em Pinheiros Dois sacos plásticos de lixo abandonados à 0h15 desta madrugada mobilizaram policiais militares do Grupo de Ações Táticas e Especiais (GATE) para a frente do prédio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, na rua Professor Frederico Hermann Jr., em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Seguranças disseram que um veículo, de placa e modelo não anotados, parou em frente ao prédio. Dele dois homens desceram e deixaram os dois sacos na calçada. Ao perceber que de dentro deles soava algo parecido com o barulho de um transformador, os seguranças temerem ser uma bomba e acionaram a polícia. Três equipes da PM e uma da Guarda Civil Metropolitana isolaram a via entre as ruas Sílvia Celeste de Campos e Ernesto Nazaré. Uma equipe do GATE, que também foi acionada e chegou ao local por volta das 2h30, destruiu o que havia no interior dos sacos suspeitos. Após a explosão, foram encontradas pilhas e pedaços de material plástico.