Gate verifica se granada foi deixada em ponte de SP Os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar (PM) estão na Ponte do Limão, na zona norte de São Paulo, onde um uma suposta granada foi encontrada na pista sentido bairro. De acordo com uma testemunha, dois homens colocaram um artefato ao lado da pista e fugiram. A testemunha, então, avisou os trabalhadores que realizam obras na ponte sobre a suspeita de bomba. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a PM foram acionadas. As alças de acesso da Marginal do Tietê para a Ponte do Limão e a pista sentido bairro foram interditadas. Por volta das 11h30, os policiais do Gate se preparavam para a aproximação até o local onde está a possível granada.