Gates diz que conectividade é peça-chave da era digital O fundador da Microsoft, Bill Gates, apresentou neste domingo a sua visão de um futuro ?conectado?, e disse a especialistas de informática que ?a década digital já está acontecendo?. Em discurso feito na abertura do Consumer Electronics Show (CES), uma feira de tecnologia que reúne fabricantes do setor de produtos eletrônicos e é considerada a mais importante do mundo, Gates afirmou que hardware e conteúdo já estavam no ponto certo, mas que a peça-chave que ainda falta ?são as conexões?. Ele disse à platéia que ?experiências conectadas? agora são a parte mais importante das novas tecnologias. ?Os jovens hoje passam mais tempo diante de seus PCs do que em frente à TV?, disse Gates. Em um discurso de poucos anúncios, Gates enfatizou como o novo sistema operacional Windows Vista será um instrumento para conectar as pessoas. ?As pessoas querem fazer coisas com seu conteúdo passando por plataformas diferentes?, disse. Conectividade Como parte de sua apresentação, Gates chamou executivos da Microsoft ao palco para explicar como os novos produtos iriam conectar as pessoas. Justin Hutchinson, gerente de produtos da Microsoft, apresentou uma série de novidades no Windows Vista, muitas das quais pareceram desenhadas para combater as críticas de que a concorrente Apple era a empresa que detinha a criatividade no setor. Algumas da novidades apresentadas incluem uma ferramenta de back-up (cópia de segurança de informações) chamada Shadow Copy, uma nova ferramenta para fazer galerias de fotos em DVD e um software que corrige erros em fotos digitais. Robbie Bach, presidente de entretenimento da empresa, disse que a empresa vendeu mais de 10,4 milhões de consoles do Xbox 360s até o final de 2006. Ele também disse que a Microsoft trabalha no desenvolvimento de IPTV (sigla em inglês para um sistema de transmissão de TV pela Internet) que logo estariam disponíveis nos consoles X360s. Bach disse que já a partir deste ano, parceiros disponibilizariam serviços de IPTV para os proprietários do Xbox 360s. Armazenamento Gates também anunciou o lançamento de um produto em parceria com a Hewlett Packard (HP) que vai permitir ao usuário a possibilidade de armazenar toda a sua informação em um dispositivo central e acessá-la de qualquer aparelho compatível com o Windows, incluindo o aparelho de MP3 Zune, o Xbox, PCs e telefones celulares. O Windows Home Server é um sistema de armazenamento que poderá arquivar até um TB de informação (equivalente a 1024 GB). Imagens, vídeos e áudio poderão ser arquivados e descarregados via Internet. Uma série de PCs feitos por parceiros da Microsoft foram apresentados - todos usando o Windows Vista. Um deles, feito pela Sony, foi idealizado para a exibição de filmes, enquanto outro, da HP, funciona com ?touch screen? (sistema em que o usuário dá os comandos com toques na tela do monitor). Gates confirmou que no ano que vem ele fará o seu último discurso na abertura da CES, uma vez que deixará a presidência da Microsoft. Ele disse que, no entanto, já se ofereceu para voltar nos anos seguintes, mas seria mais provável que ?falasse sobre doenças infecciosas do que sobre software?, fazendo uma referência ao seu trabalho filantrópico.